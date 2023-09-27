دياب يطرح "هروني بوس" أحدث أغانيه على"يوتيوب" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

طرح الفنان دياب، مساء اليوم الأربعاء، أحدث أغانيه الجديدة التي تحمل اسم"هروني بوس" على موقع الفيديوهات "يوتيوب".

أغنية "هروني بوس" من كلمات محمد النجار، وألحان محمد يحيي، وتوزيع توما.

وتقول بعض كلمات أغنية "هروني بوس": "تمام جدًا وعادي الماضي كان دروس، ده أنا أكتر ناس أذوني هم اللي هروني بوس .. باسو أيدي وباسو خدي، علشان أنا كنت بدي، أتاري الناس معادن، ودول معدن مصدي، اللي اديتهم عيوني، في الحيطة لبسوني، الصيد علمته لهم، أول واحد صادوني".

يذكر أن الفنان محمد دياب شارك خلال موسم دراما رمضان الماضي ببطولة مسلسل "تحت الوصاية" بجانب عدد كبير من الفنانين على رأسهم منى زكي وأحمد خالد صالح ورشدي الشامي ومها نصار ومحمد عبدالعظيم وأحمد عبدالحميد وعلي الطيب وثراء جبيل ونهى عابدين وجميل برسوم والمسلسل من تأليف شيرين وخالد دياب، وإخراج محمد شاكر خضير.