جنات تؤدي مناسك العمرة برفقة أسرتها

تزامناً مع المولد النبوي الشريف، شاركت الفنانة جنات محبيها ومتابعيها عبر صفحتها الرسمية على "إنستغرام" صورة لها وهي تقوم بتأدية مناسك العمرة برفقة أسرتها.

وظهرت جنات في الصورة، بملابس الإحرام، برفقة زوجها وابنتيها بداخل المسجد النبوي الشريف، ونالت هذه الصورة على إعجاب العديد من متابعيها

وجاء التعليق الذي أرفقته جنات كالتالي.... "اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا، كل عام وأنتم بخير بمناسبة المولد النبوي الشريف.

آخر أعمال جنات الغنائية

وكانت آخر أعمال جنات الغنائية هي أغنية "التفاح والفراولة" والتي طرحتها بطريقة الفيديو كليب عبر قناتها الرسمية على الـ"يوتيوب" وهي من كلمات باسم عادل، ألحان محمد الصاوي، وجاءت الأغنية معبرة عن اللون التي اعتادت جنات على تقديمه في أغانيها وهو الطابع الرومانسي.

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