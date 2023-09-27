لطيفة تهنئ أصالة على ميدلي لحقت نفسي

ميرنا وليد - بيروت - وجّهت الفنانة لطيفة التونسية التهنئة للفنانة السورية أصالة على ميدلي لحقت نفسي، اذ كتبت على حسابها الخاص: "مبرووووك يا اصوله الغاليه بالتوفيق والنجاح دائما يا مبدعه".

وكانت شاركت أصالة على حسابها الميدلي وأرفقت تعليقاً جاء فيه :"الفنً عالم رحب وطن حبيب أهداني كلّ اللي بحلم يكمّل معي بهالحياة.. شغف ممتع حلمّ متجدّد تتجدّد معه أيامي .. تعالوا نجرّب نفصل عنّ كلّ شي ونروح مشوار حلو مع صولا زينت لكم المكان بكلّ شي زينه ..بتمنّى فرّحكم قدّ الفرح اللي بقلبي وأنا عم غنّي لكم ..".

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