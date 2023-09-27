نجاح لافت لـ نوال الزغبي بـ "فخامة معاليك"

ميرنا وليد - بيروت - تلاقي أغنية "فخامة معاليك" للفنانة نوال الزغبي نجاحا كبيرا، اذ وصلت الى 643 ألف مشاهدة بيوم واحد فقط على يوتيوب.



الأغنية جاءت باللهجة الخليجية، وتعاونت نوال فيها مع الشاعر الغنائي خالد قرناس، والمحلن ياسر نور، والموزع الموسيقي هاني ربيع، والكليب إخراج فادي حداد.

ويقول مطلع الأغنية :"

فخامة معاليك/ تخليني أجيك

وبروحي انا افديك/ يا عالمي وكوني

تراني ما أخليك/ لا نهائي حبي ليك

بلا حدودن أغليك/ ياحبي الجنوني

غيرا غيرا مابي غيرا/ عيون حبيبي جد خطيره

غيرا غيرا مابي غيرا/ ويلي ويلي منا ويله

شحنة بور توب البشر/ بالمختصر أوڤر حيل زينِك

انت القمر أصل العِطِر/ يرجى الحذر والنظره من عينك