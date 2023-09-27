أوليفيا رودريغو تكشف عن فوبيا تعاني منها

ميرنا وليد - بيروت - كشفت النجمة العالمية أوليفيا رودريغو عن ان لديها فوبيا من الطيور، وذلك في تصريح جديد لها والذي لاقى رواجا واسعا بين الصحافة العالمية.
وكانت تحدثت أوليفيا رودريغو بصراحة عن نصيحة الحب التي تلقتها مؤخرًا من أحد المعجبين الشباب، وظهرت الفنانة البالغة من العمر 20 عامًا في برنامج "Recess Therapy" حيث شاركت النصيحة التي تلقتها بعد أن طلبت من صبي صغيرة نصيحتها بشأن الحب.
أثناء ظهورها في العرض، سألت أوليفيا الصبي الصغير عن بعض قواعد المواعدة التي يجب أن تلتزم بها، وقد قدم الصبي، الذي يُدعى مايلز، بعض النصائح الجيدة حقًا.
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