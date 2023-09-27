أصالة تطرح ميدلي ألبومها "لحقت نفسي" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - طرحت المطربة أصالة نصري، "ميدلي" ألبومها الجديد "لحقت نفسي" الذي تستعد لطرحه يوم 1 أكتوبر المقبل.

ونشرت أصالة، ميدلي الألبوم، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "الفن عالم رحب، وطن حبيب أهداني كل اللي بحلم يكمل معي بهذه الحياة، شغف ممتع حلم متجدد تتجدد معه أيامي".

وأضافت: "تعالوا نجرب نفصل عن كل شيء ونروح مشوار حلو مع صولا، زينت لكم المكان بكل شيء زينة، بتمنى فرحكم قد الفرح اللي بقلبي وأنا عم أغني لكم".

واستقرت أصالة، على موعد طرح أول أغاني ألبومها "لحقت نفسي"، والذي يضم 13 أغنية، وتولى إنتاجه شركة روتانا للصوتيات والمرئيات.

أصالة، حددت يوم الأحد 1 أكتوبر، لطرح أول أغنية "مارس أبريل" من كلمات الشاعر محمود عليم، وألحان نور عز العرب، وتوزيع أحمد المغربي.

ألبوم أصالة يشهد عدة مفاجآت، ومنها عودتها للتعاون، مع الملحن محمد ضياء، بعد غياب دام 18 عام، وتقدم من ألحانه وتوزيعه أغنيتين، منها "متسألنيش"، وكتب الكلمات الشاعر الراحل ناصر الجيل، الذي توفي في يناير الماضي عن عمر يناهز 47عاما، إثر معاناته من أزمة قلبية.

أصالة، تتعاون للمرة الأولى، مع الشاعر مصطفى حسن، في أغنية بعنوان "مانجا"، من ألحان مصطفى العسال، وتوزيع توما.

ويأتي تعاون أصالة مع الشاعر مصطفى حسن، بالتزامن مع ما أثارته أغنية من كلماته صدى واسع على المستوى العربي، وهي أغنية "سطلانة"، التي قدمها الثلاثي عبدالباسط حمودة، ومحمود الليثي، وحمدي بتشان، في فيلم "بعد الشر".

وتحت شعار للمرة الأولى، تعاونت أصالة مع الشعراء، هاني رجب، في أغنية "بحبك أوي"، وعليم في "مارس أبريل"، وهالة علي "عشق الروح"، ومحمود كلازا " لما بنتجاهل".