شكرا لقرائتكم خبر عن محمود مسلم ورامى رضوان يقدمان واجب العزاء فى المخرج الراحل أحمد النحاس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل عدد من الإعلاميين إلى مسجد المشير طنطاوى لتقديم واجب العزاء فى المخرج الراحل أحمد النحاس، منهم الدكتور محمود مسلم رئيس قطاع الصحف فى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، رئيس مجلس إدارة جريدة الوطن والإعلامي رامي رضوان، ود. محمد سعيد محفوظ، والكاتب الصحفي أحمد الخطيب، والفنانة منى إش إش.

وتتلقى أسرة المخرج الراحل أحمد النحاس العزاء بمسجد المشير طنطاوى، ويتلقى العزاء نجله محمد وشقيقاته وأحفاده.

وكان المخرج أحمد النحاس توفى عن عمر يناهز 73 عامًا، حيث أعلنت ابنته نهى النحاس عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، قائلة: "والدي العزيز في ذمة الله، أرجو الدعاء له بالرحمة والمغفرة".

أحمد النحاس مخرج وكاتب سيناريو مصري، ولد عام 1950، وحصل على درجة البكالوريوس من قسم السيناريو بالمعهد العالي للسينما في عام 1977، وبدأ النحاس مشواره كمساعد مخرج مع عدد من المخرجين أثناء فترة الدراسة بالمعهد منذ العام 1975، ومنهم كمال الشيخ وأحمد فؤاد ومحمد راضي.

وأخرج النحاس أول فيلم طويل له في عام 1984 وهو «الطائرة المفقودة»، ثم بعد ذلك أخرج أفلام «الأوغاد، السجينتان، الشيطانة، القلب وما يعشق»، ثم اتجه النحاس منذ منتصف التسعينات ﻹخراج المسلسلات التليفزيونية وتفرغ لها، ومن أبرز أعماله التلفزيونية: «الوتد، سلمى يا سلامة، حكايات المدندش، الخفافيش»















