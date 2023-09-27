شكرا لقرائتكم خبر عن نقاد: أحمد زكى وياسر المصرى أفضل من جسد شخصية جمال عبد الناصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كثيرة هي الأعمال التي تناولت شخصية الزعيم الراحل جمال عبد الناصر فى السينما والدراما، سواء كانت أعمال تتناول سيرة زعيم الأمة، أو أخرى تتناول حدثا تاريخيا مهما كان عبد الناصر جزءًا منه، فتسابق على تقديم شخصيته الكثيرون، ويقول الناقد طارق الشناوى لـ الخليج 365 إن شخصية الزعيم جمال عبد الناصر شخصية ملهمة وغنية بالتفاصيل، لذلك كل الممثلين الذين جسدوا شخصيته بحثوا عن تفاصيله المتعددة خاصة نبرة صوته التي تميز بها.

وأضاف طارق الشناوى فى تصريح لـ ”الخليج 365” إن هناك جوانب عديدة فى شخصية عبد الناصر لم يتطرق إليه عمل ولم يكشتفها ممثل، مثل خفة ظله وهى منطقة لم يقترب منها أحد، بالإضافة إلى الجانب العاطفى والإنسانى، فذلك الزعيم كان يذهب إلى حفل أم كلثوم ليس بشخص الرئيس، ولكن بشخص كإنسان، لهذا يمكننا أن نشاهد أعمالا أخرى تتعرض لتلك الجوانب فى شخصية جمال.

وبسؤاله حول أفضل من جسد شخصية جمال عبد الناصر على الشاشة، قال الشناوى: ياسر المصرى هو الأفضل حيث دخل فى عمق الشخصية رغم أنه أردني لكنه جسد الشخصية ببراعة، بينما يعيب جمال سليمان أنه كان لديه مشكلات فى اللهجة المصرية.

فيما قالت الناقدة ماجدة موريس إن فيلم ناصر 56 من أفضل الأعمال التي تناولت ملامح الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، والنجم أحمد زكى ممثل رفيع أبدع فى تقديم الشخصية، إذ تشعر أنك أمام جمال عبد الناصر من لحم ودم، هذا إلى جانب جودة العمل كتابة وإخراجا.

وأضافت "موريس" يوما بعد يوم تكتشف جوانب جديدة فى شخصية الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، ومعلومات لم تقدم من قبل فى عمل فني، فعبد الناصر الإنسان المصرى شخصية ثرية وهناك جوانب لم تقدم بعد على الشاشة.

وأكدت ماجدة موريس أن الرئيس جمال عبد الناصر من أكثر الرؤساء ثقافة فكان يحب القراءة ويشاهد أفلام السينما مع أسرته، وعندما يتخوف الرقيب من التصريح بعرض فيلم مثل " شىء من الخوف" كان عبد الناصر يشاهده ويجيز عرضه .

شخصية الزعيم جمال عبد الناصر واحدة من الشخصيات التي كانت تحدي لكثير من الفنانين حيث جسد النجم الراحل أحمد زكي شخصية الرئيس جمال عبد الناصر في فيلم "ناصر 56" ، من إخراج محمد فاضل، وتأليف محفوظ عبد الرحمن، وحكي الفيلم فصلًا مهمًا في تاريخ مصر وهو تأميم قناة السويس عام 1956.

وقوبل تجسيد زكي لشخصية ناصر بإشادة جماهيرية ونقدية كبيرة، وكذلك من أسرة الرئيس الراحل، الذين أكدوا بأنهم شعروا في بعض المشاهد أن والدهم عاد للحياة من جديد، فضلًا عن أن الفيلم حقق إيرادات ضخمة في شباك التذاكر.

أيضا الفنان ياسر المصرى جسد شخصية الزعيم جمال عبد الناصر في مسلسل “الجماعة 2” عام 2017، ونال المصري إشادات من الجماهير والنقاد، عن براعته في تجسيد شخصية ناصر، سواء في الملامح أو في الجانب الجسدى، أو في نبرة الصوت.

فيما قدم خالد الصاوي شخصية الزعيم جمال عبد الناصر مع المخرج السوري أنور قوادري ونجوم مثل هشام سليم مجسدًا دور المشير عبد الحكيم عامر وعبلة كامل مجسدة دور زوجة الزعيم جمال عبد الناصر وجميل راتب في دور محمد نجيب وطلعت زين فقي دور الرئيس السادات وغادة عبدالرازق في دور برلنتي عبد الحميد.

قدم مسلسل "أم كلثوم" شخصية ناصر أيضا وجسدها الفنان رياض الخولي، وتناول الجانب الإنساني من حياة الزعيم القومي، ومواقفه الإنسانية التي جمعته بكوكب الشرق أم كلثوم.

فيما قدم الفنان مجدى كامل الشخصية فى مسلسل "ناصر" من تأليف يسرى الجندى.