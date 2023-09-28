تحاول أن تبدو مثقفة فيتحول الأمر إلى “مسخرة” .. واحدة من المشاهير تهاجم الفنانة ياسمين صبري!

كتب امير فتحي في الخميس 28 سبتمبر 2023 01:46 صباحاً - كشفت الناقدة الكبيرة ماجدة خير الله عن رأيها في الفنانة ياسمين صبري، وذلك عبر صفحتها علي موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” .

وقالت الناقدة ماجدة خير الله : ياسمين صبري ..سيده جميله ليس في ذلك شك، ولكنها لا تملك موهبة التمثيل، ومعظم التجارب التي ظهرت فيها لم تخدمها، ومشكلتها أن الناس تتعامل معها بوصفها امراه جميله فقط، وهي تحاول ان تبدو مثقفه و عميقه فيتحول الامر الي مسخره .

ماجدة خير الله وياسمين صبري

وأضافت ماجدة خير الله : تاريخ السينما مر عليه جميلات وفاتنات من كل لون، ولكن البساطه والموهبه اهم كثيرا وأبقي من الجمال، لو عايزه تكمل في التمثيل يبقي لازم تبذل جهدا مضاعفا ، ربما تحقق شيئا ما في هذا المجال.

منشور الناقدة ماجدة خير الله على فيسبوك

تصريحات ياسمين صبري ببرنامج الحكاية

يُذكر أن ياسمين صبري قالت في تصريحاتها بـ “برنامج الحكاية” إنها “طورت” كثيرا من نفسها خلال السنوات الماضية.

وتابعت: “أنا بحب السفر، وشغلي كله سفر مش التمثيل، أقصد الشغل التجاري والإعلانات اللي أنا سفيرة ليها والمجلات العالمية وكل ده بيبقى سفر”.

واستكملت: “السفر بيخليك تحتك بجنسيات مختلفة وتخليك مرن، وأنا شخصية مرنة وتعرف تتعامل في كل المواقف، والسفر جزء من الحاجة اللي بتطورني، والجزء التاني إني بشتغل على نفسي كل يوم”.

وأضافت: “لما باجي أتغدى مثلا بتفرج على محاضرات في علم النفس، أنا عايزة أتعلم وبستمتع بده، وبعمله وأنا مش مغصوبة وكأني بذاكر وحد معاقبني”.

ياسمين صبري في انتظار فيلمها الجديد مع محمد إمام

تنتظر ياسمين صبري عرض “فيلم أبو نسب” مع محمد إمام وماجد الكدواني وهالة فاخر وعلاء مرسي، ومحمد لطفي، والفيلم من تأليف أيمن وتار، وإخراج رامي إمام.

وتدور أحداث فيلم “أبو نسب” في إطار حيث يقدم محمد إمام دور طبيب، بينما تقدم هالة فاخر شخصية والدته، ويجسد ماجد الكدواني دور والد ياسمين صبري، وفي هذا الفيلم يعاني محمد إمام من أزمة النسب ويكشف الفيلم المشكلات التي تحدث بين النسايب وبعضهم البعض إلى جانب المشكلات الاجتماعية التي يعاني منها الشباب، ويعد هذا التعاون الثالث بين ياسمين صبري ومحمد إمام.

فيلم “البعبع”

يُذكر أن عرض مؤخرًا للفنانة المصرية ياسمين صبري “فيلم البعبع” داخل سباق عيد الأضحى 2023 المنقضي.

شارك في بطولة فيلم البعبع أمير كرارة، ياسمين صبري، باسم سمرة، محمد عبد الرحمن “توتا”، محمد أنور، محمد محمود، إنعام سالوسة، محمد عبد العظيم، رحاب الجمل والفيلم من تأليف إيهاب بليبل وإخراج حسين المنباوي، من إنتاج سينرجي وأحمد بدوي ويوسف طاهر.

تدور أحداث الفيلم في يوم واحد حول سلطان، وهو مجرم مخضرم تم الإفراج عنه من السجن، ليقوم بعدها بعملية تسليم آثار لصالح أحد التجار، لكنه يغدر بهم ويستولي على الآثار والأموال ويبلغ عنهم الشرطة، ويستعد للسفر خارج مصر، إلا أنه يفاجأ بظهور أبنائه الاثنان في منزله القديم واللذان لم يكن يعلم عنهما شيء منذ ولادتهما، فيضطر الهروب بهما وسط هجوم إحدى العصابات عليه.

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