"ليس أنا".. داليا البحيري تكشف عن حساب مزيف يحمل اسمها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

كشفت الفنانة داليا البحيري، عن حساب مزيف يحمل اسمها على مواقع التواصل الإجتماعي.

ونشرت داليا، صورة من الحساب المزيف، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "الرجاء الإبلاغ.. هذا ليس أنا".

وكانت داليا البحيري كشفت خلال الفترة الماضية، عن تعرضها لحادث وصفته بالصغير، إذ تسبب اختلال توازنها في سقوطها على المسرح، مؤكدة أنها استكملت تقديم العرض

المسرحي "سيدتي أنا" قبل أن تذهب إلى المستشفى للاطمئنان على حالتها الصحية.

وكتبت داليا، عبر حسابها على إنستجرام: "حادثة صغيرة على ما قسم كده، اختل توازني على المسرح ووقعت واقعة جامدة حبتين، ونزلت بكل حملي على إيدي وحسيت برجة جامدة في دماغي، وجع رهيب، إيدي ورمت قلت بس أنا اتكسرت، كملت العرض الحمد لله وطلعت على الطوارئ، هوب إشاعة، هوب الحمد لله مفيش كسر بس فيه مزق في وتر الإبهام أدى إلى إن العضمة اتحركت من مكانها ياختيييي".

وتابعت داليا: "كل ده تمام وألف حمد وألف شكر إنها بتيجي على قد كده، المشكلة بقى يا جماعة في إني اكتشفت إني مش عارفة أعمل أي حاجة بمعنى أي حاجة

من غير الصباع ده، لا عارفة ألبس ولا أقلع ولا أفتح إزازة الماية، مش عارفة أشيل حاجة، مش عارفة أفتح باب العربية ولا أي أكرة، مش عارفة أسرح شعري ولا أغسل وشي ولا أي حاجة، وكمان مش عارفة أعمل scroll ، مش عارفة أعمل like، آه والله ال Like بتوجعني جدا، بس برضو الحمد لله دائما وأبدا، ما يقع إلا الشاطر".

جدير بالذكر أن الفنانة داليا البحيري تقدم مسرحية "سيدتي أنا" على المسرح القومي، بمشاركة الفنان نضال الشافعي، وفاز العرض بأكثر من جائزة من الدورة السادسة عشر من المهرجان القومي للمسرح المصري، وعلقت وقتها داليا عبر انستجرام، بعدما نشرت صورا لها وهي تحمل الجوائز: "الحمد لله ولا قوة إلا بالله، احتفال فرقة سيدتي أنا بحصول العرض على جائزة أفضل عرض مسرحي من المهرجان القومي للمسرح دورة العملاق عادل إمام، وحصول العرض على جائزة أحسن مخرج للمبدع العظيم محسن رزق، وجائزة أحسن ديكور وأحسن أزياء وأحسن أشعار، ألف ألف مبروك لكل أصدقائي المبدعين خمسة وخميسة".