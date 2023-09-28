شكرا لقرائتكم خبر عن "البطة الصفرا" يحقق 13مليون جنيه فى السعودية بعد 4 أسابيع عرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم "البطة الصفرا" إيرادات بلعت 1.571.569 مليون ريال سعودى بما يعادل 12.947.028 مليون جنيه مصري، وذلك في شباك التذاكر السعودى خلال 4 أسابيع عرض، اذ أطلق الفيلم في دور العرض بالمملكة العربية السعودية يوم 31 أغسطس الماضى بعد 3 أسابيع من عرضه في مصر.

وتوقفت إيرادات فيلم البطة الصفرا عند مليوناً و375 ألف جنيه في شباك التذاكر المصرى، حيث حققها الفيلم خلال 3 أسابيع عرض إذ انطلق في دور العرض المصرية يوم 9 أغسطس الماضى، قبل رفعه من السينمات بعد 3 أسابيع،

فيلم "البطة الصفرا" بطولة محمد عبد الرحمن توتا، غادة عادل، محمود حافظ، صلاح عبد الله، فرح الزاهد، إبرام سمير، حسن أبو الروس، عمرو رمزى وأحمد طلعت، والفيلم من تأليف محمود عزت، وإخراج عصام نصار ويسجل الفيلم التعاون السينمائي الثاني لمحمد عبد الرحمن مع النجمة غادة عادل بعد فيلم "الخطة العايمة"، والرابع بوجه عام بعد مسرحيتي "في نص الليل" و"فرصة سعيدة".

يذكر أن محمد عبد الرحمن توتا شارك في فيلمين تم عرضهما خلال موسم عيد الأضحى السينمائى 2023، الأول هو "البعبع" مع أمير كرارة وياسمين صبرى وباسم سمرة ومحمد أنور وإخراج حسين المنباوى، و"بيت الروبى" الذى يظهر فيه كضيف شرف خلال 3 مشاهد مع كريم عبد العزيز وكريم محمود عبد العزيز ونور اللبنانية وتارا عماد وإخراج بيتر ميمى.

أما غادة عادل فيعرض لها حالياً فيلم فيلم "مرعى البريمو" الذى انطلق فى دور العرض يوم الأربعاء 2 أغسطس، وتشارك غادة في بطولة الفيلم بجانب محمد هنيدي، أحمد بدير، محمد محمود، علاء مرسي، مصطفى أبو سريع، نانسي صلاح، والعمل تأليف إيهاب بليبل وإخراج سعيد حامد، وتجسد غادة خلال الأحداث شخصية زوجة محمد هنيدى.