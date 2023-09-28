سلاف فواخرجي تتكلم عن سبب قلة أعمالها الفنية في مصر

ميرنا وليد - بيروت - تحدثت الممثلة السورية سلاف فواخرجي على هامش تكريمها في مهرجان الغردقة لسينما الشباب بدورته الاولى، حيث اجابت عن قلة اعمالها في مصر لبوابة الاهرام بأنها تحب مصر والعمل في مصر التي شكلت انطلاقتها ولكنها بسبب الوقت والظروف و تواجدها وقت كبير في سوريا، هذا الامر جعل أعمالها المصرية تقل، ولكنها تتمنى العودة للمشاركة في اعمال درامية في مصر.



وكشفت سلاف عن مفاجأة تصويرها لفيلم سوري وهو قصة واقعية لامرأة تعيش معاناة حقيقة، تكشف المرأة السورية بكثير من النواحي، كما عبرت عن سعادتها بتلقي جائزة التكريم من الممثل المصري حسين فهمي.