شكرا لقرائتكم خبر عن 31 عاما على فيلم الستات لـ محمود ياسين وفيفى عبده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمر اليوم الخميس، 31 عاما على فيلم الستات، حيث عرض لأول مرة في 28 سبتمبر 1992، والفيلم وقت عرضه على شاشات التلفزيون يشاهده الجميع كأنهم يشاهدونه لأول مرة.

وفيلم "الستات"، من بطولة محمود ياسين وفيفى عبده، وهالة صدقى وعبلة كامل وإيمان وعلا رامى وإبراهيم نصر، وتأليف ماجدة خير الله و إخراج مجدى السباعى.

تدور أحداث الفيلم حول "عزمى" وهو صحفى ناجح يتولى رئاسة تحرير إحدى الصحف، فيبدأ سياسة جديدة فى سير العمل، تتسم معاملاته مع الناس بالجدية والابتعاد عن المجاملات.

تحاول نورهان الفنانة المشهورة التقرب منه عن طريق الهدايا الثمينة له ولزوجته سهير، ورغم ذلك لم يقم بنشر أى أخبار فنية عنها، فسعت لتصيد أخطائه، فاستغلت معاملته الطيبة مع سعاد الصحفية الناشئة للضغط عليه، كما أنها علمت أنه على صداقة قديمة مع الراقصة "شكرية"، كل هذا كان فرصة لتهديده وإفشاء ذلك لزوجته، ورغم هذا صمد عزمى أمام كيد النساء ولم يتراجع عن دور الصحفى الجاد المهموم بالقضايا الاجتماعية.