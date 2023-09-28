شكرا لقرائتكم خبر عن يا جمال النور والحرية.. 4 من عظماء الطرب العربي تغنوا باسم جمال عبد الناصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "ناصر يا حرية ناصر يا وطنية، يا حرية يا وطنية ياروح الأمة العربية، الشعب يريدك يا حياته يا موصل موكبه لغاياته، وحياة المصحف وآياته أسمك فى قلوبنا أغنية، ناصر يا حرية ناصر يا وطنية، ناصر ياروح الأمة العربية"، بهذه الكلمات للشاعر الكبير صلاح جاهين، تغنى العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ في مديح الزعيم الخالد جمال عبد الناصر، كلمات كانت وكأنها لسان حال الشعب المصري، لما لا وناصر هو زعيمهم الذي أعاد إليهم عزتهم وكرامتهم، والذي نحيي اليوم الخميس ذكرى وفاته، ناصر الذي أعاد العرب إلى قوميتهم بعد قرون من التفتت، الجندي الذي غلبته مصلحة الأمة فأعطى حياته كلها لوطنه وأمته العربية.

هناك الكثير من المطربين تغنوا للرؤساء والزعماء والملوك، لكن عبد الناصر تغنى له الشعب، وهتفت باسمه العربية من المحيط إلى الخليج، أغاني "ناصر" لم تكن مجرد أغانً قيلت فى مدح زعيم، بل أناشيد رددها المصريون فى حياتهم تقديرا لزعيمهم وقائدهم الباقي رغم الرحيل، الذي يعيش فى القلوب ، الرمز الأكبر فى الوجدان الشعبي رغم الغياب البعيد ، رحل ناصر لكن بقى ما زرعه في المصريين، يعيش جمال عبد الناصر حتى موته، كما قال الخال عبد الرحمن الأبنودي.

عبد الناصر لم يغني له مطرب أو اثنين أو حتى ثلاثة، القائمة كبيرة وتضم اسماءً تطرب لها القلوب قبل الأذن، من مصر وجميع الوطن العربي، وفي السطور التالية نذكر بعضا ممن تغنوا فى مديح الجمال والحرية، في حب الزعيم الراحل جمال عبد الناصر.

فقد غني عبد الوهاب أغنية "ياجمال النور والحرية" والتي أنتجت عام 56 ، وألفها أحمد شفيق كامل، وجاء مطلعها كالتالي: ياجمال النور والحرية، ياجمال ثورتنا القوميه، كنا على معاد ويا الأجداد، هلت مع نور الحرية ، ياجمال النور والحريه، المجد يانيل هل صباحه، والنصر أخدنا على جناحه، وعلينا ومشيت خطاوينا، على تاج الشمس فى أفراحه.

وغنت صباح كذلك أغنية بديعة لعبد الناصر وهي "أنا شفت جمال" من كلمات مرسي جميل عزيز، وألحان محمد الموجي ، وجاءت كلمتها كالتالي : أنا شفت جمال والنبي يا أما ، أنا شفت جمال.. والدنيا إحلوت أوي لما ، وأنا في البلكونة البحرية ويا الأفراح مستنية الموكب هل على شارعنا مع أجمل نسمة عصرية ، وف قلب الموكب واللمة .. أنا شفت جمال .

أما العندليب عبد الحليم حافظ فكان له النصيب الأكبر في أغاني عبد الناصر حيث قدم مايقرب من خمس أغاني له حققت جميعها نجاح مبهر ، ومن تلك الأغاني "يا جمال ياحبيب الملايين "تلحين كمال الطويل ، وتأليف إسماعيل الحبروك ، وجاءت كلماتها كالتالي : يا جمال يا حبيب الملايين ، ماشيين ف طريقك مش ناسيين ، يا جماليا حبيب الملايين ، للنور طالعين .. للخير رايحين ، وياك يا حبيب الملايين ، احنا الملايين .. احنا الملايين ، صحيت الشرق بحاله .. وديانه ويا جباله ، قام بشعوبه وأبطاله ، مع بطل الأمة العربية ، إحنا الملايين .. إحنا الملايين .

وغنت كذلك كوكب الشرق السيدة أم كلثوم عدة أغاني له ومنها " يا جمال يا مثال الوطنية" تلحين رياض السنباطي ، وتأليف بيرم التونسي ، وهي : يا جمال يا مثال الوطنية ،أجمل أعيادنا المصرية، بنجاتك يوم المنشية ، ردوا ردوا عليا ، بنجاتك و نجاة أوطانك ، فرحتنا و حسرة من خانك ، خاين غدّار كان قصدو يصيب ، و تبات النار فى صدر حبيب ، القلب المليان وطنية ، ردو ردوا عليا ردوا عليا .