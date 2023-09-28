شكرا لقرائتكم خبر عن عائشة بن أحمد تبدأ تصوير حكاية "روحى فيك" من "55 مشكلة حب" الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ الفنانة عائشة بن أحمد تصوير أول مشاهد حكاية "روحى فيك" الأسبوع المقبل من مسلسل "55 مشكلة حب" والتي تعاقدت على بطولتها مؤخراً، بعد الانتهاء من التحضيرات والتعاقد مع باقى الفنانين المشاركين في البطولة، والحكاية مكونة من 10 حلقات، تأليف محمد عثمان وإخراج الأردني محمد لطفى.

وتعد "روحى فيك" هي ثالث حكايات مسلسل "55 مشكلة حب" بعد حكاية "الفريدو" التي تعرض حالياً على قناتى ON و ON دراما، من بطولة إلهام شاهين، أحمد فهمي، ندا موسي، وإخراج عصام نصار، أما الحكاية الثانية فيتواصل تصويرها حالياً وتحمل اسم "ما تيجى نشوف" بطولة هنا شيحة، نبيل عيسى، إسلام جمال، نهى عابدين، ملك قورة، طارق صبرى، أحمد جمال سعيد وإخراج محمد الخبيرى.

مسلسل "55 مشكلة حب" مأخوذة عن كتاب 55 مشكلة حب، للدكتور مصطفى محمود ومن تأليف عمرو محمود ياسين وإنتاج أحمد عبد العاطى برعاية المتحدة للخدمات الاعلامية، وهو مكون من 40 حلقة مقسمة على 4 حكايات كل حكاية من 10 حلقات تعرض على مدار أسبوعين.

وقدمت عائشة بن أحمد في رمضان الماضى مسلسل "مذكرات زوج" من 15 حلقة، وشاركت في بطولته إلى جانب طارق لطفى، خالد الصاوي، سما إبراهيم، ادوارد، عمر الشناوي وسارة الشامي، جيهان الشماشرجي، حازم إيهاب، فدوى عابد، هناء الشوربجى، الطفل آدم وهدان، الطفلة حبيبة، الطفلة ريتال ظاظا، والعمل مأخوذ عن رواية الكاتب أحمد بهجت، وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج تامر تامر نادى وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.