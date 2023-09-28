ماذا سيحل بإبنتا جو جوناس وصوفي تيرنر؟ وهذا ما قالته عنه

ميرنا وليد - بيروت - توصلت الممثلة البريطانية صوفي تيرنر والفنان العالمي جو جوناس إلى قرار مؤقت بشأن إقامة ابنتيهما بعد أسبوع من رفع تيرنر دعوى قضائية ضد جوناس.

ولدى الثنائي ابنة ويلا البالغة من العمر 3 سنوات وابنة ثانية ولدت في يوليو 2022 ويظل اسمها خاصًا.

وقدم الزوجان السابقان أمرًا مؤقتًا بالموافقة في المنطقة الجنوبية من نيويورك وسط دعوى قضائية رفعتها تيرنر ضد جوناس لإعادة أطفالهما إلى إنغلترا.

وفي أمر الموافقة، اتفق الطرفان على أنهما لن يقوما بإزالة إبناتهما من الولاية القضائية لمحاكم مقاطعة الولايات المتحدة للمقاطعات الجنوبية والشرقية من نيويورك في انتظار أمر آخر من هذه المحكمة. وهذا يشمل جميع الأحياء الخمسة في مدينة نيويورك ولونغ آيلاند والمقاطعات حتى ويستشستر.

وتوصل تيرنر وجوناس وهما في خضم الطلاق إلى الاتفاق "دون تحيز"، مما يعني أنه لا يمكنهما استخدام هذا القرار ضد بعضهما البعض في موعد المحكمة القادم.

ومن المقرر عقد مؤتمر تمهيدي فيما يتعلق بالدعوى القضائية للممثلة في 3 تشرين الأول/أكتوبر.

وهناك مصادر كشفت أن جو جوناس سمع زوجته تتحدث عنه بالعاطل وسمعها على الكاميرا المتواجدة أمام الباب، كما أكد المصدر أنه ليس السبب الوحيد إنما كان نتيجة تراكمات.

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