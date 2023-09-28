شير متهمة بعملية إختطاف وإليكم التفاصيل

ميرنا وليد - بيروت - اتهمت وثائق المحكمة التي تم الكشف عنها حديثًا الفنانة العالمية شير بتوظيف أربعة رجال لإخراج ابنها إيليا بلو ألمان بالقوة من فندقه في نيويورك ليلة ذكرى زواجه من زوجته المنفصلة.



ووردت هذه الاتهامات في بيان المحكمة الذي وقعته زوجة ألمان، ماري أنجيلا كينغ، في 4 ديسمبر/كانون الأول في المحكمة العليا في لوس أنجلوس. تم الإعلان عنها مؤخرًا كجزء من قضية الطلاق المستمرة بين الزوجين والتي رفعها ألمان لأول مرة قبل عام من الاختطاف المزعوم في تشرين الثاني/نوفمبر 2021.

وفي الملف، تدعي كينغ أنها وألمان التزمتا بالعمل على زواجهما بعد أن طلبت منها شير مغادرة منزل عائلتهما. يُزعم أن ألمان وكينغ أمضيا 12 يومًا بمفردهما معًا في نيويورك قبل الذكرى السنوية لهما في 30 تشرين الثاني/نوفمبر، وهو التاريخ الذي قيل إن عملية الاختطاف قد حدثت فيه.

"بعد قضاء هذه الأيام الـ 12 معًا في نيويورك ... جاء أربعة أشخاص إلى غرفتنا في الفندق وأخرجوا ألمان من غرفتنا"، كما تزعم كينغ في الملف، مضيفة أن "أحد الرجال الأربعة الذين أخذوه أخبرها أنهم تم تعيينهم من قبل والدة ألمان”.

وكتبت كينغ في ديسمبر/كانون الأول: "لست على علم حالياً بحالة زوجي أو مكان وجوده. أنا قلقة للغاية وقلقة عليه". وأضافت: “منذ آب/أغسطس 2022، قيل لي إنه لا يُسمح لي برؤية أو التحدث إلى ألمان الموجود حاليًا في منشأة علاجية لم يكشف عنها لي. وقيل لي أيضًا أن ألمان ليس لديه إمكانية الوصول إلى هاتفه.

​​​​​​​وينتهي إعلان كينغ بالنداء التالي: "أتفهم جهود عائلته للتأكد من أنه بخير، وأريد الأفضل لزوجي".