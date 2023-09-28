شكرا لقرائتكم خبر عن سامي عبد الحليم عن مشاركته فى حرب أكتوبر: وقفنا وقفة رجالة وانتصرنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان سامي عبد الحليم خلال تصريحات خاصة لليوم السابع عن مشاركته بحرب أكتوبر، حيث قال: حرب أكتوبر بالنسبة لي هي ذكريات جميلة أعيش عليها إلي يومنا هذا، وكلي اعتزاز بما حدث وبوطني وبالأمن الذي نعيش فيه .

وتابع عبد الحليم: "إحنا كنا رجالة ووقفنا وقفة رجالة" وشعوري حين انتصارنا كان فرحة عارمة فأخيراً أستطعنا أن نهزم " البعبع" هذا العدو الذي طالما عشنا في شعور سخيف ومخيف بسببه ، ولم ننتصر عليه انتصاراً عادياً بل كان انتصار مبهر وأبهر كل العالم، وأثبتنا أننا نستطيع بذكائنا وقوتنا ننتصرعليه.

يشار إلى أن الفنان الدكتور سامى عبد الحليم تخرج فى كلية دار علوم عام 1971، والتحق بالمعهد العالى للفنون المسرحية عام 1983وحصل على الدكتوراه في فنون الإخراج المسرحي من أسبانيا عام 1992،وشارك بعدد كبير من المسرحيات حوالي 80 مسرحية منهم 35عرضا بالمسرح المتجول، وقام بالمشاركة في مسرحيات "المحاكمة" و"الحارس" و"منمنمات تاريخية" وعرض "شمس الشموسة" للمسرح القومي للطفل، وشارك فى تأسيس وإنشاء وحدة المعهد العالى للفنون المسرحية بالإسكندرية، فضلًأ عن أدواره المميزة في الدراما حيث جسد شخصية " بيرم التونسي" في مسلسل أم كلثوم .

وكان قد كرم المهرجان القومي للمسرح المصري برئاسة النجم محمد رياض الفنان الدكتور سامي عبد الحليم، خلال الدورة الـ 16 الماضية والتي انطلقت خلال الفترة من 27 يوليو الماضي حتى يوم 12 أغسطس الماضي .