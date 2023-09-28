شمس في الكويت لإطلاق “مشروع العمر”.. مفاجآت بانتظار جمهورها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: سافرت النجمة شمس الكويتية إلى الكويت في رحلة عمل، لعقد اجتماعات مع إحدى أهم الشركات العالمية استعدادًا لإطلاق مشروع ضخم تتكتّم عن تفاصيله حتى اللحظة.

ونشرت شمس صورًا من المطار خلال توجهها إلى الكويت وعلّقت قائلةً: “مشروع العمر قريبًا.. لقد عملنا بلا كلل على مشروع ضخم، وحان الوقت تقريبًا لكشف النقاب عنه للعالم. ترقبوا الإعلان الكبير!”.

وانشغلت شمس طيلة الأشهر الماضية بالتحضير لـ”مشروع العمر” كما وصفته، إلّا أنها لم تفصح بعد عنه، لما يحمله من مفاجآت لجمهورها في الخليج والعالم العربي وبلدان الإغتراب.

الجدير ذكره أن النجمة شمس الكويتية طرحت في أغسطس الماضي أغنية “عايزة بحر” باللهجة المصرية، من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان خالد عز وتوزيع مطصفى رؤوف.

وحققت الأغنية أكثر من مليون ونصف مشاهدة خلال شهر واحد فقط من صدورها على قناة شمس الكويتية على موقع “يوتيوب” متصدّرةً الترند بين الفيديوهات الموسيقية الأعلى مشاهدة في الوطن العربي.