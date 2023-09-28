أحمد حاتم يدحض الشائعات.. “لم يتلقَ أي عرض لرمضان”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: انتشر في الأيام الأخيرة العديد من الأخبار حول مشاركة الفنان أحمد حاتم في مسلسل بعنوان “3 في كندا”، جارٍ حالياً التحضير له ليُعرض في سباق دراما رمضان المقبل.

ونفى أحمد حاتم كل ما تردد حول مشاركته في عمل يحمل هذا الاسم، مؤكداً أنه لم يتلق أي عرض للمشاركة في عمل لرمضان المقبل.

وكشف حاتم في تصريحات صحفية أنه يركز في السينما حيث يصوّر حالياً فيلماً بعنوان “حدوتة الأيام الباقية”، وتشاركه في بطولته النجمة اللبنانية كارمن بصيبص.

كان أحمد حاتم قد أثار جدلاً على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشره أول صورة لطفله الرضيع عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”.

وظهر حاتم في الصورة مع ابنه من دون أن يكشف عن ملامحه، وهو الظهور الأول لهما معاً، حيث من المعروف عن أحمد حاتم حرصه الدائم على إبقاء حياته الشخصية بعيدة عن أعين الإعلام، ومن النادر جداً أن يظهر مع زوجته في أي مناسبة، سواء كانت اجتماعية أو فنية.

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع الصورة التي تُظهر اهتمام أحمد بابنه وحرصه على ممارسة دوره كأب في كل الأوقات، ونالت الصورة إعجاب الآلاف من متابعيه وتم تداولها بكثافة وأثنوا على طرافته وعفويته في التعامل مع حياته الشخصية والفنية.