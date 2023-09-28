نيللي كريم عن يسرا: “تربطني بها كيمياء عجيبة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت الفنانة نيللي كريم عن كواليس تعاونها مع الفنان محمد فراج في فيلم “فوي فوي فوي”، كما تحدثت عن مشاركتها في الماراثون الرمضاني المقبل، حيث قالت: “بستمتع بالقصة الحلوة وبالدور الحلو وبحب أشتغل مع ناس فنانين بيحبوا الفن بجد ودي متعتي”.

وعن تعاونها مع الفنان محمد فراج للمرة الخامسة، قالت نيللي: “اتعاملنا مع بعض كتير واللي بيفرق بردو المخرج ليه عامل كبير في اللوكشين والقصة، لأن كل مخرج ليه طابع خاص وليه طلبات معينة وليه رؤية معينة… أنا بستمتع بالتجارب دي كل مرة، وفراج بيعمل كل مرة شكل جديد ومختلف ومتعة إنك تشتغل مع فنانين بيحبوا الفن”.

وعن تجربتها مع الفنانة يسرا في مسلسل “روز وليلى”، أوضحت: “الكيميا بيني وبين يسرا فظيعة، كنا بنضحك برا الكواليس وجوا الكواليس وبنعيد بسبب الضحك، وبحبها على المستوى الشخصي”.

وعن تفاصيل مشاركتها في موسم رمضان المقبل، قالت نيللي كريم: “بحب الكوميدي والأكشن والتراجيدي وأنا طمّاعة شويه بحب أقدّم كل حاجة… وهعمل في رمضان 2024 مسلسل كوميدي مشتاقه للكوميديا مش قادرة أعمل أي حاجة فيها عمق”.

يُعد فيلم “فوي فوي فوي” آخر الأعمال الفنية التي شاركت فيها نيللي كريم، وقد ضم عدداً كبيراً من النجوم، أبرزهم: محمد فراج، طه دسوقي، محمود حافظ…، وهو من تأليف وإخراج عمر هلال.