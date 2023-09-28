بصور من العمرة.. جنّات تحتفل بالمولد النبوي مع أسرتها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت الفنانة جنّات عبر حسابها الخاص في “إنستغرام” صورة ظهرت فيها مع زوجها وابنتيها، خلال تأديتهم مناسك العُمرة، احتفالاً بالمولد النبوي الشريف، وقد حرصت من خلال الصورة على تهنئة المسلمين بهذه المناسبة.

وعلّقت جنّات على الصورة، قائلةً: “اللهم صلِّ على سيّدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم تسليماً كثيراً، كل عام وأنتم بخير بمناسبة المولد النبوي الشريف”.

وظهرت جنّات وأفراد عائلتها في الصورة وهم بملابس الإحرام في الحرم المكّي الشريف، ونالت الصورة إعجاب الكثير من متابعيها.

يُذكر أن جنات كانت قد أعلنت خلال لقائها في راديو إنرجي 92.1، عقب عودتها إلى الغناء بعد غياب، أنها لن تغيب مرة أخرى عن جمهورها، وأنها تركّز في الفترة الحالية على الأغاني “السينغل” وليس الألبومات، كما تحدثت عن أغنية “كأنك سكر”، التي حققت نجاحاً كبيراً وقت عرضها، كاشفةً عما إذا كانت الأغنية تشبه قصة حقيقية عاشتها أم لا، إذ قالت: “الفنان لا يحتاج أن يمر بتجربة كل حالة بيغنيها، أغنية “وكأنك سكر” قصة شخصية للشاعر أحمد عيسى، وأي حد هيحسها، والأغنية اتعرضت عليّ ولما سمعتها وغنيتها حبيتها أوي ومفرقش معايا تنزل صيف أو شتا”.