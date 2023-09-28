محمد التاجي يتحدث عن حالته الصحية

ميرنا وليد - بيروت - كشف الممثل المصري محمد التاجي بعد اجرائه منظاراً في المعدة يوم امس، انه يعاني من ارتجاع اثناء نومه، تصعد عصارة المعدة إلى المريء، ومنها إلى القصبة الهوائية.
وقال التاجي في حديث للوطن المصرية ان الاطباء نصحوه بعدم النوم بعد تناول الطعام مباشرة.
وتحدث الممثل عن موقف صعب عانى منه في بيروت خلال تصوير احد المسلسلات في رمضان الماضي، حيث انقطع نفسه اثناء نومه رغم انه نام بعد تناوله الافطار بخمس ساعات. اضطر بسبب هذه الازمة الصحية ان يلغي تصوير مشاهده حتى استعادته لعافيته.
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