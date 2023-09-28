أحمد داود في أول بطولة مطلقة يقوم بهذا الدور

ميرنا وليد - بيروت - ينشغل الممثل المصري أحمد داود في تصوير مسلسل "زينهم" الذي يقوم ببطولته للمرة الاولى في الدراما التلفزيونية، يجسد داود دور طبيب شرعي في مشرحة زينهم حيث تدور الاحداث في اطار من التشويق والغموض داخل المشرحة.
المسلسل المكون من 30 حلقة منفصلة من تأليف سليمان عبد المالك ويشارك فيه كريم قاسم وتارا عماد بالاضافة الى عدد من الوجوه الجديدة. اما الاخراج فهو ليحيى إسماعيل.
وفي سياق آخر يقوم أحمد داود بتقديم برنامج الكونتينر وهو ذات طابع صناعي يلقي الضوء على الثورة الصناعية التي تشهدها مصر في السنوات الخمس الماضية.
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