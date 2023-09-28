خاص بالفيديو- هلا المر برسالة لـ نوال الزغبي وتعلّق على تسليم ماغي بو غصن جائزة لـ ورد الخال

ميرنا وليد - بيروت - عاصرت سفيرة الإعلام الهادف الذي أعطاها اياه وزير الإعلام زياد مكاري في مهرجان "إضافة" ورئيسة تحرير موقع الخليج 365 الإعلامية هلا المر كبار الفنانين نذكر فيروز وصباح ووديع الصافي وملحم بركات وغيرهم، الى جانب الجيل الجديد من الفنانين، اذ رافقتهم منذا بداياتهم.

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هلا المر ايضا في لجنة تحكيم "الموريكس دور"، وقد التقينا بها في هذا الحفل المميز، اذ أجرينا معها لقاء تحدثنا فيه عن رسالتها للدكتورين زاهي وفادي الحلو، إطلالتها من توقيع مصمم الأزياء بسام نعمة، تكريمها للممثل الكبير رفعت طربيه، رسالتها للفنانة نوال الزغبي، وتعليقها على تسليم الممثلة ماغي بو غصن جائزة في الموريكس للممثلة ورد الخال.