ظهور ميرنا نور الدين في أول حلقتين بمسلسل "نصي التاني"

محمد اسماعيل - القاهرة - عرضت منصة "شاهد"، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، أول حلقتين من مسلسل "نصي التاني" الذي يخوض بطولته الفنان علي ربيع.

وظهرت الفنانة ميرنا نور الدين، كضيفة شرف أول حلقتين من المسلسل.

ومن المقرر أن يظهر في باقي الحلقات القادمة كل من وفاء عامر، بسنت شوقي، رنا رئيس، أسماء أبو اليزيد، جيلان علاء، ثراء جبيل، إيمان السيد.

وكان علي ربيع، كشف في تصريحات تليفزيونية سابقة، تفاصيل دوره بالعمل، قائلا: "أقدم دور نادي حمدي النادي وهو شاب بسيط، مالوش علاقة بالحب، كما نقول باللهجة المصرية، ويبحث عن نصفه الثاني".

وتابع: "نادي لا يبحث عن عروس، بل عن الحب عامة لأنه لا يعرف كيف يجد الحب الحقيقي في حياته، جراء مشكلة حصلت له في المدرسة خلال الطفولة، وتحوّلت إلى عقدة عندما كبر، هذه العقدة جعلته يشعر بأنه غير مرغوب فيه من قبل الفتيات، مما أدى إلى تطوير شخصية خجولة وغير واثقة من نفسها".

وأَضاف: "هذه الصفات تجعل من الصعب عليه إقامة علاقات رومانسية، وستولد العديد من المواقف الكوميدية، والعديد من المواقف الطريفة تحصل بينه وبين والديه محمود البزاوي وسلوى عثمان، فيها الكثير من الضحك".

مسلسل "نصي الثاني" مكون من 10 حلقات، ويعتمد العمل على حلقات منفصلة متصلة كل حلقة يقابل علي ربيع فتاة جديدة يقع في حبها وتجمعهما العديد من المواقف الرومانسية الكوميدية.

المسلسل بطولة علي ربيع ومحمد محمود ومحمود البزاوي وسلوى عثمان وياسمين عمر، ومن تأليف إياد صالح وإخراج عمرو صلاح.