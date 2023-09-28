شكرا لقرائتكم خبر عن طارق الشناوى: جوانب عديدة فى شخصية الزعيم عبد الناصر لم تتطرق لها الدراما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الناقد طارق الشناوى ، إن شخصية الزعيم جمال عبد الناصر ملهمة وغنية بالتفاصيل، لذلك كل الممثلين الذين جسدوا شخصيته بحثوا عن تفاصيله المتعددة خاصة نبرة صوته التي تميز بها.

وأضاف طارق الشناوى فى تصريح لـ ”الخليج 365” إن هناك جوانب عديدة فى شخصية عبد الناصر لم يتطرق إليه عمل ولم يكشتفها ممثل، مثل خفة ظله وهى منطقة لم يقترب منها أحد، بالإضافة إلى الجانب العاطفى والإنسانى، فذلك الزعيم كان يذهب إلى حفل أم كلثوم ليس بشخص الرئيس، ولكن كإنسان، لهذا يمكننا أن نشاهد أعمالا أخرى تتعرض لتلك الجوانب فى شخصية جمال.

وبسؤاله حول أفضل من جسد شخصية جمال عبد الناصر على الشاشة، قال الشناوى: ياسر المصرى هو الأفضل، حيث دخل فى عمق الشخصية رغم أنه أردني لكنه جسد الشخصية ببراعة، بينما يعيب جمال سليمان أنه كان لديه مشكلات فى اللهجة المصرية.