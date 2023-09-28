شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الفنانة نجاح سلام صاحبة أغنية "يا أغلى اسم فى الوجود يا مصر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفيت اليوم الفنانة الكبيرة نجاح سلام، صاحبة أغنية يا أغلي اسم في الوجود يا مصر، عن عمر 92 عاما، وذلك حسب ما أعلنت ابنتها عبر حسابها على "فيسبوك".

حيث كتبت ابنتها سمر سلمان العطيفي على موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” قائلة:" وانتهي المشوار يا عروبة.. ماما في رحاب الله".



سمر العطيفي

يذكر أن الفنانة نجاح سلام ولدت في الـ 13 من مارس من عام 1931، واشتهرت بموهبتها خلال الحفلات المدرسية، وفى عام 1948 صحبها والدها إلى القاهرة.

وهى الرحلة التي شهدت تعرفها على كبار الفن وعمالقة الطرب ومنهم كوكب الشرق أم كلثوم والموسيقار فريد الأطرش وشقيقته المطربة أسمهان والشيخ زكريا أحمد وغيرهم.

وعام 1949 سجلت أول أغانيها وهي حول يا غنام، وأغنية يا جارحة قلبي، وبعدها انطلقت فى مسيرتها الفنية وغنت في مصر و حلب، ودمشق، وبغداد، ورام الله.