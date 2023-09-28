شكرا لقرائتكم خبر عن عزاء الراحلة نجاح سلام السبت والأحد فى بيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقام عزاء الفنانة نجاح سلام التي رحلت عن عالمنا صباح اليوم عن عمر يناهز 92 عاما، يومي السبت والأحد المقبلين، في بيروت من الساعة 3 عصرا إلى الساعة 7 مساء.

ومن المقرر تشييع جثمان الراحلة غدا بعد صلاة الجمعة ببيروت، من مسجد الخاشقجي، ثم تدفن في مدافن الأوقاف الإسلامية الجديدة ببيروت.



نجاح سلام

وكانت ابنتها سمر سلمان العطافي أعلنت خبر الوفاة من خلال حسابها على "فيسبوك"، حيث كتبت: "وانتهي المشوار يا عروبة.. ماما في رحاب الله".

يذكر أن الفنانة نجاح سلام ولدت في الـ 13 من مارس من عام 1931، واشتهرت بموهبتها خلال الحفلات المدرسية، وفى عام 1948 صحبها والدها إلى القاهرة.

وهى الرحلة التي شهدت تعرفها على كبار الفن وعمالقة الطرب ومنهم كوكب الشرق أم كلثوم والموسيقار فريد الأطرش وشقيقته المطربة أسمهان والشيخ زكريا أحمد وغيرهم.

وعام 1949 سجلت أول أغانيها وهي حول يا غنام، وأغنية يا جارحة قلبي، وبعدها انطلقت فى مسيرتها الفنية وغنت في مصر و حلب، ودمشق، وبغداد، ورام الله.