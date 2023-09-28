شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المهن التمثيلية تنعي الراحلة نجاح سلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت نقابة المهن التمثيلية، الفنانة القديرة نجاح سلام، حيث قالت النقابة في بيان:" تنعي نقابة المهن التمثيلية ببالغ الحزن والأسى؛ وفاة الفنانة القديرة نجاح سلام" .وأضافت النقابة في البيان: "تتقدم نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي بخالص التعازي لأسرة الراحلة؛ داعين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان.. وإنا لله وإنا إليه راجعون".

وكانت ابنتها سمر سلمان العطافي أعلنت خبر الوفاة من خلال حسابها على "فيسبوك"، حيث كتبت: "وانتهي المشوار يا عروبة.. ماما في رحاب الله".

يذكر أن الفنانة نجاح سلام ولدت في الـ 13 من مارس من عام 1931، واشتهرت بموهبتها خلال الحفلات المدرسية، وفى عام 1948 صحبها والدها إلى القاهرة.وهى الرحلة التي شهدت تعرفها على كبار الفن وعمالقة الطرب ومنهم كوكب الشرق أم كلثوم والموسيقار فريد الأطرش والشيخ زكريا أحمد وغيرهم.

وعام 1949 سجلت أولى أغانيها وهي حول يا غنام، وأغنية يا جارحة قلبي، وبعدها انطلقت فى مسيرتها الفنية وغنت في مصر و حلب، ودمشق، وبغداد، ورام الله.