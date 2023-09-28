موسم الرياض يجمع أحمد عز وكريستيانو رونالدو.. شاهدوا الفيديو

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، عبر حسابه الرسمي في “X” عن الإعلان الرسمي لـ”موسم الرياض” لعام 2024، ليؤكد من خلاله أن النجم المصري أحمد عز ونجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو سيكونان نجمَي الموسم الجديد.

وظهر في بداية الإعلان أحمد عز وهو يجلس على كرسي ويتابع الحضور في “موسم الرياض”، لتقع عينه على كريستيانو رونالدو الذي يلعب كرة القدم، فيركل الكرة ناحية عز.

ويستعرض الإعلان النشاطات المختلفة التي تُقام في “موسم الرياض” من مصارعة وتسوّق وبيت باربي وقلعة ديزني.

يُذكر أن المستشار تركي آل الشيخ أكد من قبل أن لأحمد عز مكانة كبيرة عنده، قائلاً: “بذل أحمد عز معنا مجهوداً ضخماً في موسم الرياض وجولة المملكة، وتعب معنا كثيراً، ونحن نقدّر من يقدّرنا، ولذلك تم تنصيبه واجهةً وسفيراً لموسم الرياض في الشرق الأوسط، مع كريستيانو رونالدو سفير الموسم في أوروبا”.

من ناحية أخرى، ينتظر أحمد عز البدء بتصوير الجزء الثالث من فيلمه الشهير “أولاد رزق” في كانون الأول (ديسمبر) المقبل، والذي يشارك في إنتاجه هذا العام “موسم الرياض” بمبلغ يقدَّر بـ3 ملايين دولار. ويضم الفيلم عدداً كبيراً من النجوم وهو من إخراج طارق العريان وتأليف صلاح الجهيني، ومقرر عرضه في عام 2024.

وكان المستشار تركي آل الشيخ قد قال في تصريحات لبرنامج “الحكاية” الذي يقدّمه الإعلامي عمرو أديب: “سيتم تصوير جزء من الفيلم في مدينة البوليفارد، وسوف يُعرض في دور السينما السعودية”.

ويشارك أحمد عز في بطولة فيلم “أولاد رزق 3” الفنانون: عمرو يوسف، وأحمد الفيشاوي، وكريم قاسم، ومحمد لطفي، وآسر ياسين، وسيد رجب، ونسرين أمين، ومحمد ممدوح، وأحمد داود…، وقد عرض منه جزءان، الجزء الأول في عام 2015، أما الثاني ففي عام 2019.