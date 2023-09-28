وفاة مايكل غامبون نجم هاري بوتر وThe Singing Detective عن عمر يناهز 82 عاماً

ميرنا وليد - بيروت - توفي الممثل الإيرلندي السير مايكل غامبون بسلام في المستشفى عن عمر يناهز 82 عاما، وفقا لعائلته.

وكان النجم الأسطوري للمسرح والشاشة الذي حصل على مدار ستة عقود من حياته المهنية على ثلاث جوائز أوليفييه، وجائزتي نقابة ممثلي الشاشة، وأربع جوائز بافتا معروفًا لدى الجماهير الأصغر سنًا بصفته مدير مدرسة هوجورت دمبلدور في سلسلة هاري بوتر، والذي حصل على لقب فارس من قبل الملكة إليزابيث الثانية في عام 1999 لخدماته في الدراما، محاطًا بزوجته وابنه في إسيكس بعد نوبة من الالتهاب الرئوي.

وقال بيان نيابة عن زوجته ليدي غامبون وابنه فيرغوس غامبون، صادر عن الدعاية كلير دوبس: “لقد شعرنا بالصدمة عندما نعلن عن خسارة السير مايكل غامبون. "الزوج والأب الحبيب، توفي مايكل بسلام في المستشفى مع زوجته آن وابنه فيرغوس بجانب سريره، بعد نوبة من الالتهاب الرئوي. كان مايكل يبلغ من العمر 82 عامًا.

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