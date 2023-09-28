هاني شاكر يغني لقليل الحظ "بلاد البخت"-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - طرح الفنان المصري هاني شاكر أغنية منفردة جديدة منذ قليل، على طريقة الفيديو غرافيكس على يوتيوب حملت عنوان :"بلاد البخت"، وتحكي الأغنية عن قليل الحظ الذي مهما فعل وحاول لكنه لا يمكن له تحقيق أحلامه بسبب سوء طالعه.



الأغنية كتب كلماتها كريم حكيم ولحنها مصطفى شكري وهي من توزيع ميدو مزيكا أما الميكس والماسترينغ فلـ محمد جودة.

وجاء الفيديو على شكل لوحات مرسومة ولكنها تتحرك كما يتحرك أشخاصها عن طريق الغرافيكس وهي فكرة نفذت قبل ذلك ولكنها قد تمنح المعنى المقصود للأغنية قيمة أكبر.

وتعتبر هذه الأغنية هي الثالثة لهاني شاكر خلال هذا الموسم، حيث سبق وطرح من قبل أغنية مروق والكبير.

ويقول مطلع أغنية بلاد البخت :"

قليل البخت لو سافر بلاد البخت

هيرجع منها شايل نحس برضه في يخت

ده إيده على الدهب تتحط يبقى تراب

يخبّط عالحظوظ تقفل في وشه الباب

في ناس حظوظ ف السما .. و ناس حظوظهم تحت

قليل البخت لو يطلعله ١٠٠ مارد

فانوس الحظ من إيده يقوم مكسور

يقول الحظ بكرة و كل شئ وارد

يشوف أحلامه قطعت فجأة مياه و نور

قليل البخت إمتى الدنيا تضحك ليه

بقاله سنين واقف على بابها دور في طابور