خالد يوسف سعيد باحتفاله بعيد ميلاده في موقع تصوير "الإسكندراني"-بالصور

ميرنا وليد - بيروت - أتم المخرج المصري خالد يوسف 59 عاماً من عمره إذ إنه مولود في مثل هذا اليوم أي في 28 سبتمبر 1964.

بالفيديو- وائل جسار ينجو بأعجوبة من إصابته برصاص طائش



وقد عبّر يوسف عن سعادته بتزامن عيد ميلاده مع ذكرى المولد النبوي الشريف التي صادفت أمس في 12 ربيع الأول من عام 1445 هجرية الموافق له 27 سبتمبر 2023 ميلادية، كذلك فهو كان محاطاً بفريق عمل فيلم الإسكندراني الذي يتولى إخراجه في موقع التصوير ونذكر منهم الممثلون :"حسين فهمي، أحمد العوضي، بيومي فؤاد، زينة، وغيرهم، والذي وثق تواجده فيه واحتفاله معهم بعيد ميلاده ناشراً صوراً له ولأبطال الفيلم وأرفقها بتعليق :"من حسن الطالع ان احتفل بعيد ميلادي وسط اجواء من البهجة بمولد سيد الخلق صلى الله عليه وسلم وفي لوكيشن تصوير فيلم الاسكندراني"، وأضاف :"لو سألت عن احب الاماكن التي اتمنى ان احتفل فيها دائما بعيد ميلادي سأقول وبلا تردد لوكيشن التصوير ذلك المكان الذي يجتمع فيه مجموعة من المبدعين ليقدموا عملا فنيا يبقى صامدا في وجه الزمن - لو احسنوا صنعه-ولا تنطبق عليه دورة الحياة من ميلاد وموت ..الفن هو ميلاد بلا موت".