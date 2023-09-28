برجاء الدعاء لها.. فيفي عبده تنعى نجاح سلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

نعت الفنانة فيفي عبده، المطربة نجاح سلام، التي رحلت عن عالمنا اليوم الخميس بعد صراع مع المرض.

ونشرت فيفي صورة الراحلة، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أن لله وأن إليه راجعون توفيت الى رحمة الله الفنانة المطربة الكبيرة نجاح سلام. الله يرحمها و يجعل مثواها الجنة يارب و يصبر أهلها وأحبابها، برجاء الدعاء لها بالرحمة والمغفرة".

ورحلت عن عالمنا نجاح سلام، عن عمر يناهز 93 عاما، بعد صراع مع المرض.

المطربة الراحلة، واسمها بالكامل نجاح محي الدين سلام ، ولدت في 13 مارس 1931، وتعد أغنية "يا أحلى إسم في الوجود " من أشهر أغانيها.

ومن المقرر إقامة صلاة الجنازة، غدا الجمعة عقب صلاة الظهر، في مسجد الخاشقجي في بيروت، على أن يتم دفن المطربة الراحلة في مقابر الأوقاف الإسلامية الجديدة.

ويقام العزاء، أيام السبت والأحد، في فندق راديسون بلو سنتر، من الثالثة عصرا حتى السابعة مساءا.