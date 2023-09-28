بالصور- خطوبة مريم الجندي على شاب من خارج الوسط الفني



محمد اسماعيل - القاهرة - احتفلت الفنانة الشاب مريم الجندي ابنة الفنان الراحل محمود الجندي بخطوبتها على شاب من خارج الوسط الفني وذلك بحفل عائلي اقتصر على تواجد عدد من الأهل والأصدقاء المقربين من العروسين.

ونشرت "مريم" صور ومقاطع فيديوهات عبر استوري حسابها الرسمي على "انستجرام"، وظهرت خلالها وهي ترقص مع خطيبها وسط سعادة المقربين منهما.

وكشفت "مريم" خلال الساعات القليلة الماضية عن احتفالها بخطوبتها رسميًا خلال تواجدهما بمدينة أسوان حيث قام بطلب يدها لأول مرة وسط سعادة غامرة من "مريم".

وأعادت "مريم" نشر مقطع فيديو من كواليس طلب يدها وعلق خطيبها قائلًا: "النص الأول من الفيديو ابتدى من قبل اليوم ده بـ 3 أسابيع، من مقابلات وتظبيط لليوم ده لحد الحمد لله اليوم ده جه من غير ما تحس أو تعرف رغم ناس كتير قوي وقعت بلسانها زي مزروعة مثلًا أو حد يناديها يقولها يا عروسة زي فاطمة مثلًا، قابلت أهلها كلهم وكل شخص وافق قبل ما أعمل ده هنا في مصر البروبوزل مش زي اللي بنشوفه في الأفلام".

واستكمل: "اخر يوم مريم متخيلة انها مسافرة أسوان مع المانچ حسين عشان هتصور حملة إعلانية على النت و متأكدة مليون في المئة إن أنا فى السخنة مع أبويا و هبا الساعة ٨ الصبح لقتني على جزيرة في أسوان بحكيلها عنها من ساعة ما عرفتها مع الناس الجميلة اللي ساعدتني إني أعرف أعمل اليوم اللي عمرنا ما ننساه دا".

وانهى تعليقه قائلًا: "أخر حاجة نفسي اكتبها من قلبي ان كل يوم بدعي ان ربنا يتمم علي خير و يبعد عننا شر الناس وشر الحسد وشر الدنيا؛ يبعد عننا كلنا مش انا و مريم بس فا قولو امين وادعوا لأي حد بيحاول عشان الدنيا صعبة قوى لوحدها و وجودنا في حياة بعض بالخير ممكن يسهلها مهما كانت عاملة ازاى حتة دراما كدا من برنامج الصدمة".

يذكر أن مريم الجندي شاركت مؤخرًا ببطولة مسلسل "بلطو" وسط نخبة من نجوم الدراما التليفزيونية وحقق المسلسل شهرة واسعة لها بعد عرضه.