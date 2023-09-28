شكرا لقرائتكم خبر عن ماجدة موريس: عبد الناصر رئيس قارئ ومثقف ولديه جوانب ثرية لم تقدم بعد على الشاشة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الناقدة ماجدة موريس إن فيلم ناصر 56 من أفضل الأعمال التي تناولت ملامح الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، والنجم أحمد زكى ممثل رفيع أبدع فى تقديم الشخصية، إذ تشعر أنك أمام جمال عبد الناصر من لحم ودم، هذا إلى جانب جودة العمل كتابة وإخراجا.

وأضافت "موريس" فى تصريح لـ"الخليج 365":" يوما بعد يوم تكتشف جوانب جديدة فى شخصية الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، ومعلومات لم تقدم من قبل فى عمل فني، فعبد الناصر الإنسان المصرى شخصية ثرية وهناك جوانب لم تقدم بعد على الشاشة".

وأكدت ماجدة موريس أن الرئيس جمال عبد الناصر من أكثر الرؤساء ثقافة، فكان يحب القراءة ويشاهد أفلام السينما مع أسرته، وعندما يتخوف الرقيب من التصريح بعرض فيلم مثل " شىء من الخوف" كان عبد الناصر يشاهده ويجيز عرضه.

جمال عبد الناصر.. أحد أهم الزعماء في تاريخ مصر والوطن العربى، والذى رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم، 28 سبتمبر لعام 1970.

ولد جمال عبد الناصر، الذى تمر ذكرى رحيله الـ 53 اليوم، في 15 يناير لعام 1918 في 18 شارع قنوات في حي باكوس الشعبي بالإسكندرية.

كان جمال عبد الناصر الابن الأكبر لعبد الناصر حسين الذي ولد في عام 1888 في قرية بني مر في صعيد مصر في أسره من الفلاحين، ولكنه حصل على قدر من التعليم سمح له بأن يلتحق بوظيفة في مصلحة البريد بالإسكندرية، وكان مرتبه يكفى بصعوبة لسداد ضرورات الحياة.

بدأت مسيرة جمال عبد الناصر العسكرية وهو في التاسعة عشرة من عمره، حينما حاول الالتحاق بالكلية الحربية إلا أن محاولته باءت بالفشل، فاختار دراسة القانون في كلية الحقوق في جامعة فؤاد (القاهرة حاليًا)، وحينما أعلنت الكلية الحربية عن قبولها دفعة استثنائية تقدم بأوراقه ونجح هذه المرة، وتخرج فيها برتبة ملازم ثان في يوليو 1938.