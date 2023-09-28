شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة مايكل جامبون أحد نجوم فيلم هاري بوتر عن عمر 82 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف موقع الجارديان عن وفاة مايكل جامبون، نجم سلسلة هاري بوتر عن عمر يناهز 82 عاماً، وهو الممثل الحائز على جائزة أوليفييه، ومن أشهر شخصياته شخصية ألبوس دمبلدور في سلسلة هاري بوتر.



مايكل جامبون صاحب شخصية ألبوس دمبلدور

وجاء في بيان عن زوجته ليدي جامبون وابنه فيرجوس،: "لقد شعرنا بالصدمة عندما نعلن عن خسارة السير مايكل جامبون توفي الزوج والأب الحبيب مايكل بسلام في المستشفى مع زوجته آن وابنه فيرجوس بجانب سريره، بعد نوبة من الالتهاب الرئوي وكان مايكل يبلغ من العمر 82 عامًا و نطلب منكم احترام خصوصيتنا في هذا الوقت المؤلم ونشكركم على رسائل الدعم والحب التي أرسلتموها”.

أطلق علي جامبون لقب "الجامبون العظيم" ونال إعجاب أجيال من زملائه الممثلين، وقد برع في مسرحيات عديدة