شكرا لقرائتكم خبر عن صورة نادرة لـ نجاح سلام مع أم كلثوم وفيروز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحلت النجمة نجاح سلام، اليوم، عن عمر يناهز 92 عاما، وظهرت الراحلة فى صورة نادرة تجمعها بأم كلثوم، وفيروز، فى خمسينيات القرن الماضى، وتم التقاطها بعد حفل كبير لكوكب الشرق أم كلثوم، فى لبنان.

يذكر أن الفنانة نجاح سلام ولدت في الـ 13 من مارس من عام 1931، واشتهرت بموهبتها خلال الحفلات المدرسية، وفى عام 1948 صحبها والدها إلى القاهرة، وهى الرحلة التي شهدت تعرفها على كبار الفن وعمالقة الطرب ومنهم كوكب الشرق أم كلثوم والموسيقار فريد الأطرش وشقيقته المطربة أسمهان والشيخ زكريا أحمد وغيرهم.

وعام 1949 سجلت أول أغانيها وهي حول يا غنام، وأغنية يا جارحة قلبي، وبعدها انطلقت فى مسيرتها الفنية وغنت في مصر و حلب، ودمشق، وبغداد، ورام الله.