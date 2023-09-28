شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم الصف الأخير يشارك بمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر الأبيض المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك فيلم الصف الأخير للمخرج شريف محسن في مسابقة الأفلام المصرية بالدورة ال39 لمهرجان الإسكندرية لدول البحر الأبيض المتوسط والتي تقام في الفترة ما بين 1 لـ 5 أكتوبر.

فيلم الصف الأخير من بطولة بيومي فؤاد وتيام قمر، ويشاركهما ياسر الطوبجي، محمد عبد العظيم، أمجد عابد، والوجه الجديد نورا عبد الرحمن. الفيلم قصة وسيناريو شريف محسن، مي زيادي، علاء حسن، وحوار علاء حسن. من إخراج شريف محسن.

وتدور قصة فيلم "الصف الأخير" حول شاب قليل الخبرة بالحياة وينظر لكل ما حوله من زاوية واحدة. يخوض رحلة من يوم واحد تقلب كل المفاهيم لديه رأساً على عقب.

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