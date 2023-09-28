شكرا لقرائتكم خبر عن شارموفرز.. يطرح أحدث أغنياته "شقلبتى روتينى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح فريق شارموفرز أحدث أعماله الغنائية "شقلبتى روتينى" وهى من كلمات وألحان أحمد بهاء، وموسيقى وتوزيع محمد العرقان ومحمد الفاره.

فى هذه الأغنية يقدم فريق شارموفرز لمحبيه ومتابعيه، فكرة جديدة ومختلفة، حول وقوع شخص فى حالة حب، بعد مشاهدته فتاة لأول مرة، فغيرت من حاله ومن تفكيره، ورغم اعتقاده بأنه لا يمكن أن يقع فى الحب، إلا أنه أصبح يغوص فيه، ولايعرف إلى أين سيأخذه هذا الحب !

تقول كلمات أغنية " شقلبتى روتينى":..

كنت فاكر انى مش هاحب تانى وقعت واقف

كنت فاكر انى مالك زمانى

بس كنت بضحك على نفسى و ايام بتروح مفيهاش الروح

خايف من اللى ناقصنى من اللى فات كنت فاكر قلبى مات

جيتى فى وقت مش عارف مين انا

متلغبط من قبل ماشوفك بزمن كنت بارد

مكنش فيه امل ال مكنش فيه امل

يمكن لو فى وقت تانى كنت اخدك فى حضنى ليالى

باين من برا هادى و من جوايا انا بنادى

شقلبتى روتينى لما بصتيلى امال لما تكلمينى

تفتكرى هيجرى ايه