شكرا لقرائتكم خبر عن سميحة أيوب: تدريس مسيرتي بالتعليم الابتدائي حقيقي وأشكر القائمين على وضع المناهج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الفنانة الكبيرة سميحة أيوب على وضع جزء من مسيرتها ومعلومات عنها في كتاب الصف السادس الابتدائي، قائلة : تواصلوا معي وأبلغوني بهذا الفعل الذي أشكرهم عليه، فهو شرف لي أن أكون في المناهج ليعرف الجيل الجديد عن الفنانين الذين لهم تاريخ فني".

وعبرت الفنانة الكبيرة عن سعادتها في تصريح خاص لـ الخليج 365 قائلة : "أتمني أن يكون هناك فنانين غيري ممن لهم مسيرة وتاريخ مشرف في كل المناهج وهذا كان متبعا من قبل، فتواصل الأجيال شىء مهم جدا والجانب المعرفي الخاص بالفن المصري يجب أن يكون مادة أساسية في التعليم، ويجب أن تعرف الأجيال الجديدة رواد الفن والثقافة والعلماء والمفكرين والفلاسفة، وأكرر شكري لمن فكر في وضع اسمي وحانب من مسيرتي ".

جدير بالذكر أن الفنانة سميحة أيوب تعد من رائدات المسرح المصري وهي ملقبة بسيدة المسرح العربي لما قدمته من أعمال متميزة خلال رحلتها ، وما زالت تقدم ، وسوف تحمل الدورة المقبلة من المهرجان القومي للمسرح المصري اسمها كتكريم لمسيرتها في المسرح المصري والعربي .