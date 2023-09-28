والدة بسنت شوقي تردّ على شائعات انفصال ابنتها عن محمد فراج

حلّت الفنانة المعتزلة منال الفطاطري والدة الفنانتين بسنت وداليا شوقي، ضيفةً على برنامج "الستات" الذي تقدّمه الإعلاميتان مفيدة شيحة وسهير جودة عبر شاشة "النهار".

وخلال اللقاء، تحدثت منال الفطاطري عن الشائعات التي طاولت ابنتها بسنت شوقي وطلاقها من النجم محمد فراج، قائلةً: "مقلقتش من الإشاعات اللي طلعت على طلاق بسنت ومحمد فراج، كنا الأول بنقلق، بس خلاص اتعودنا، والاتنين أثبتوا كفاءة".

وعن قيامها بدور الحماة لمحمد فراج، قالت: "اعمل حماة إزاي على فراج؟ دا شربات، ماينفعش أعمل عليه حماة، في أي حاجة بحاول أوازن بينه وبين بسنت لأنه حبيبي أوي وطيب ومسالم جداً، وبياخد قلبي بالحاجات دي".

وعن منشورها "إلى معشر قريش وعبدة الأصنام"، الذي ردّت من خلاله على منتقدي ابنتها داليا شوقي، بعد الهجوم الذي تعرضت له بسبب دورها في مسلسل "سفّاح الجيزة"، قالت الفطاطري إن هناك فئة من الناس كانت تؤذي ابنتها، وهي تحاول التغاضي عن هذا الأمر، لكن لما زاد الأمر عن حدّه، ردّت على الهجوم عبر حسابها في موقع "إنستغرام".

وأشارت إلى أن تعبير "إِلى مَعْشَر قُرَيْش... إلى عَبَدَة الأصنام" مجازي، مؤكدةً أنها لم تتعمّد تكفير أي شخص. إذ قالت: "أنا وجهت البوست للناس اللي كانت بتتطاول بشدة من دون رحمة وأن التعبير مجازي أقصد به أصحاب القلوب القاسية"، لافتةً الى أن ما تعرضت له ابنتها داليا ليس نقداً بل تطاول.

واختتمت منال الفطاطري حديثها بالقول: "مقلتش لداليا هكتب بوست، وأنا مفكرتش إني أكتب البوست ولكن حسيت إن الناس دي معندهاش رحمة وحرام خاصة إنها تعبت نفسها وبذلت مجهود والحمد لله المخرج نصرها وقال المشهد مسؤوليتي لإنه حرام تشيل شيلة مش بتاعتها، والمخرج في ضهرها والأخطاء بتحصل وبتعدّي وفيه كتير دافعوا عنها وعلى رأسهم كاملة أبو ذكري".

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