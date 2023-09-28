مبارك الهاجري يشيد برومانسية أحلام في احتفالها بعيد كيلاده-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - أقامت الفنانة الإماراتية أحلام إحتفالاً لزوجها رجل الأعمال القطري مبارك الهاجري لمناسبة عيد ميلاده.

وفاجأت أحلام زوجها بأن قامت بتزيين المنزل بالبالونات والورد وكأنه احتفال مصغر في البيت طغت عليه أجواء الرومانسية، وشارك الهاجري مقطع الفيديو الذي يوثق هذه المفاجأة في صفحته الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي وبدا فيه وقد عبر عن سعادته بهذه المفاجأة، قائلاً: "الله لا يخليني منك يا أم فاهد يا حبيبتي الجميل ان يوم ميلادي يصادف عيد ميلاد المملكة".

إشارة إلى أن أحلام ورجل الاعمال القطري تزوجا عام 2003، أي منذ 20 عاماً، ورزقا بـ 3 أبناء، وكانت احتفلت الفنانة الإماراتية في حزيران بعيد زواجهما وأكدت أحلام أن مبارك الهاجري شعر بأنها ستكون زوجته من أول لقاء بينهما، حيث قال لها: "أنت تعرفي إن ربنا خلقك ليّا".

وأضافت أحلام: "كل عام وحنا مع بعض روح وجسد لا الروح تعيش من دون جسد ولا الجسد يعيش بدون روح وكل عام بقول الحمد لله على نعمه مبارك بن محمد الهاجري يا دعوه امي لي في سجودها، عيد زواجنا".



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