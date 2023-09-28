ميرنا وليد - بيروت - ظهرت الفنانة اللبنانية إليسا وهي تدخل من باب إحدى الغرف وفد ارتدت فستاناً من الساتان تصميمه أشبه بقميص النوم وتركت شعرها الذي صففته على شكر متموج منسدلاً وذلك في مقطع فيديو شاركته بصفحتها الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي.
وتلقت إليسا ردود فعل متباينة من المتابعين الذين انقسموا بين مشيد ومنتقد، إذ إن عدداً منهم لم تعجبه إطلالتها فاعتبروا أن ظهورها بقميص نوم كما وصفوا ليس لائقاً فيما أثنى البعض الآخر على جمالها وعلى الأغنية الرائعة "العقد" التي حققت نجاحاً كبيراً رغم حذفها عن يوتيوب، وكانت الفنانة اللبنانية هيفا وهبي أبرز من علق داعمة لـ إليسا بممزين تعبيريين أحدهما لقلب أحمر وآخر ليدين تحتضنان.
كانت هذه تفاصيل خبر إليسا تتلقى انتقادات لظهورها بفستان شبيه بقميص النوم وهي تغني العقد وهيفا وهبي تعلق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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