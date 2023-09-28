تركي آل الشيخ بتعليق ملفت على انتخاب أمين معلوف أمينا عاماً دائماً للأكاديمية الفرنسية

ميرنا وليد - بيروت - تقدم رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية المستشار تركي آل الشيخ بالتهنئة للروائي والأديب والمفكر اللبناني أمين معلوف لانتخابه أمينا عاما دائما للأكاديمية الفرنسية خلفا لإيلين كارير دانكوس التي توفيت في أغسطس الماضي.

وكتب آل الشيخ معلقاً على صورة لـ معلوف :"أهنيء الأديب العالمي أمين معلوف بحسمه معركة إنتخاب الأمين العام للأكاديمية الفرنسية ونبارك للثقافة الفرنسية حضوره الدائم، ونبارك للعرب هذا النبوغ ، ستبقى أعلى من صخرة طانيوس، وأروع من ليون الأفريقي، بالتوفيق ولطالما كنت جسراً بين أعظم الثقافات أجمل التهاني أيها النابغة".

إشارة إلى أن أمين معلوف فاز بهذا المنصب بأغلبية 24 صوتا مقابل 8 لمنافسه وصديقه الكاتب جان كريستوف روفان، وفقا لوكالة "فرانس برس".



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