مايا دياب بقميص أبيض لدى استيقاظها من النوم :" أنا حلم الملايين"-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - تتواجد الفنانة اللبنانية مايا دياب حالياً في العاصمة الفرنسية باريس، وقد شاركت محبيها في صفحتها الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي بصورة لها من على سرير الفندق الذي تنزل فيه وذلك لدى استيقاظها من النوم.



وقد بدت مايا وقد تربّعت على السرير واكتفت بارتداء قميص أبيض طويل فقط بينما ظهرت ساقاها.

وكانت مايا تتناول فطورها على سريرها وقد علقت على الصورة كاتبة :"لست فتاة صباحية لكني حلم الملايين".

وفي وقت سابق لفتت مايا دياب الأنظار إلى نشرها صورتين لها وهي تلف شعرها بالمنشفة البيضاء، وتضع ماكياجاً بارزاً، واعتمدت مايا أكسسوارات ذهبية ملفتة.

إشارة إلى أن آخر أعمال مايا دياب أغنيتها "تقلان"، وهي أغنية باللهجة المصرية، إيقاعية راقصة ومن اللون الغنائي الذي أحب الجمهور مايا فيه، من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان وليد سعد، وتوزيع موسيقي هادي شرارة. أمّا فيديو كليب الأغنية، فتم تصويره في لبنان مع المخرج جو بو عيد، وأطلت مايا من خلاله على محبيها بجمال لافت.