ميرنا وليد - بيروت - شاركت العارضة والممثلة اللبنانية لاميتا فرنجية لقطات لها مع محبيها في صفحتها الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي وذلك من أحدث جلسة تصوير خضعت لها. شيرين عبد الوهاب ترفع دعوى قضائية ضد هذا الشخص المقرب منها

وارتدت لاميتا فستاناً طويلاً مكشوف الظهر قماشه من الساتان الناعم الذي انسدل على جسمها فأبرز تفاصيل منحنياته.

وجاء الفستان بأفتح درحة من اللون الزهريّ تميّز بقصة منخفضة من الأعلى بحمالتي كتف رفيعتين جاءتا من الخلف على شكل حرف x. بينما تركت شعرها الأسود الطويل على سجيّته فحين نشرت صوراً لها التقطتت من الخلف تعمدت أن تزيح شعرها إلى الأمام لتظهر قصة الفستان خصوصاص أن شعرها طويل يصل إلى أسفل ظهرها، ومن الناحية الجمالية اكتفت لاميتا بوضع أحمر شفاء بنفس لون الفستان جاء لماعاً واختارت قرطين متدليين.

إشارة إلى أن لاميتا تعيش حياة البذخ والرفاهية والتي تبدو واضحة من خلال نشرها صوراً من يومياتها في صفحتها الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي.

وتحرص لاميتا على استعراض رشاقتها وتناسق قوامها ومحافظتها على شكلها وصحتها وكذلك ملابسها التي تختارها أنيقة وتبرز أنوثتها كذلك.



كانت هذه تفاصيل خبر لاميتا فرنجية بفستان زهري ناعم وأنيق أبرز جمال قوامها-بالصور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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