بعد نجاح "بأمارة مين".. فريد يُطلق "عامل عظمة" على منصات الموسيقى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

بعدما حققت أغنيته "بأمارة مين" الشهيرة بـ"لو جاي في رجوع انساني"، ملايين المشاهدات، أطلق المطرب فريد أغنية جديدة بعنوان "عامل عظمة" على منصات الموسيقى.

الأغنية كلمات محمد شكري، ألحان محمد سرور، توزيع هشام محمد ومن إنتاج فايب ميوزك آرابيا.

وكان فريد قد حقق نجاحًا كبيرًا خلال السنة الماضية بأغنيته "بأمارة مين" الشهيرة بـ "لو جاي في رجوع انساني"، والتي حققت ملايين المشاهدات وذلك بعد مرور سنة على إطلاقها بمنصات الموسيقى المختلفة.

احتلت أغنية "بأمارة مين" قائمة الأعلى مشاهدة على منصة أنغامي لـ 59 أسبوعًا على التوالي، ولـ 55 أسبوعًا على منصة سبوتيفاي، كما حققت الأغنية أكثر من 300 مليون مشاهدة كإجمالي مشاهدات على قناة فريد الرسمية، والقنوات غير الرسمية، وتم استماعها على أنغامي أكثر من 22.5 مليون مرة، وعلى سبوتيفاي 13.8 مليون مرة.