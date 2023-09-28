زياد برجي يكشف عن أخر تطورات أزمته مع إليسا بسبب أغنية



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشف المطرب زياد برجي عن رد الدعوى المقدمة من الفنانة اللبنانية إليسا ضده وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع "X".

ونشر "برجي" بيان المحكمة الصادر بتاريخ 27 سبتمبر وتضمن الآتي: "أبلغنا المحامي جان قيقانو أن محكمة استئناف الأمور المستعجلة في دبي- الإمارات العربية المتحدة أصدرت قرارا بتاريخ 27 سبتمبر قضى برد الدعوى التي تقدمت بها اليسار الخوري بوجه الموكل زياد البرجي لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون وإلزامها بالمصروفات الدرجتين والأتعاب".

وكانت قد أصدرت محكمة الاستئناف في بيروت مطلع شهر يوليو الماضي قرارًا بأحقية نشر المطرب زياد برجي لأغنية "وبطير" بعد النزاع بينه وبين إليسا على الأغنية.

وأعلن زياد برجي عبر حسابه على تويتر أخر تطورات خلافه مع إليسا، وكتب: "أبلغنا المحامي جان قيقانو أن محكمة الاستئناف كرست بموجب حكم صدر عنها بتاريخ اليوم حق زياد برجي بأداء ونشر أغنية وبطير، بعدما قضت بوقف قرار قاضي الأمور المستعجلة في المتن الذي كان قد حجب هذا الحق سابقًا".



وكانت "إليسا" أعلنت بشهر سبتمبر من العام الماضي إقامة دعوى قضائية ضد الفنان زياد برجي والشاعر أحمد ماضي تتهمهما بالتعدي على حقوق الملكية الفنية والأدبية فيما يخص أغنية "أنا وبس".

وجاء فى البيان الصادر عن محامى إليسا إن زياد برجي، وأحمد ماضي، تنازلا عن كامل حقوقهما الفنية والأدبية وحصل كل منهما، مقابل ذلك على حقوقهما المادية الناتجة عن التنازل المذكور.

وتابع البيان أن برجى وماضي أعادا نشر الأغنية تحت عنوان "وبطير" رغم أن كافة المستندات القانونية تؤكد عدم شرعية قانونية بثّ ونشر أغنية "وبطير" لأنها الأغنية الرسمية للفنانة إليسا صاحبة ومالكة الأغنية .